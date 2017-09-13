Украинская прокуратура возбудила дело после выборов в Севастополе и Крыму

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Киев, 13 сентября. Прокуратура так называемой Автономной Республики Крым, которая не прекращает работать в украинской столице после воссоединения Крыма с Россией, возбудила дело после проведения выборов главы в Севастополе. Об этом в среду сообщила пресс-служба прокуратуры.

По информации украинского «ведомства», после выборов в Севастополе возбуждены уголовные производства по статьям («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»), а также («Государственная измена»).

Сообщается, что следствие выяснит все обстоятельства произошедшего, а также «определит группу лиц, которые якобы причастны к проведению выборов».

Ранее губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников пригласил политиков Евросоюза убедиться в свободном выборе севастопольцев.