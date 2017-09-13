Овсянников пригласил политиков ЕС убедиться в свободном выборе жителей Севастополя

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Севастополь, 13 сентября. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников пригласил представителей Европейского союза, чтобы они удостоверились в свободном выборе жителей Севастополя на выборах губернатора, прошедших в минувшее воскресенье.

Он напомнил, что три года назад свыше 95% севастопольцев проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией.

Овсянников призвал представителей ЕС приехать в город и убедиться в свободном выборе избирателей.

«Если у части европейских политиков не хватает духа или силы воли признать свободный выбор севастопольцев, пусть приезжают в гости», — подчеркнул он.

Напомним, 10 сентября в Севастополе впервые в истории прошли выборы губернатора, на которых победу одержал Дмитрий Овсянников.