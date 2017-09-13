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Стажер прикарманил выручку бара в Севастополе
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    Стажер прикарманил выручку бара в Севастополе

    3:11  13 Сентября 2017
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    Стажер прикарманил выручку бара в Севастополе

    Севастополь, 13 сентября. Полицейские задержали мужчину, который похитил из севастопольского бара дневную выручку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

    По данным ведомства, сперва 28-летний стажер украл ключ от входной двери бара. Ночью мужчина проник в помещение и похитил из выполняющей роль кассы коробки 16,5 тысячи рублей.

    Полицейские задержали злоумышленника и изъяли у него часть денег. По факту кражи возбуждено уголовное дело. За преступление мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает УМВД по Севастополю.

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    Автор: Алексей Громов
    #кража #севастополь
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