Стажер прикарманил выручку бара в Севастополе

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Севастополь, 13 сентября. Полицейские задержали мужчину, который похитил из севастопольского бара дневную выручку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По данным ведомства, сперва 28-летний стажер украл ключ от входной двери бара. Ночью мужчина проник в помещение и похитил из выполняющей роль кассы коробки 16,5 тысячи рублей.

Полицейские задержали злоумышленника и изъяли у него часть денег. По факту кражи возбуждено уголовное дело. За преступление мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает УМВД по Севастополю.