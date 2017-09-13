В Севастополе врача осудили за смерть пациента на полтора года

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Севастополь, 13 сентября. Суд приговорил к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы врача-терапевта, из-за которого погиб пациент. Об этом сообщает СУ СК РФ по Севастополю.

По данным ведомства, 62-летний севастопольский врач-терапевт участковый в ноябре 2016 года неверно диагностировал состояние мужчины, который жаловался на боли в груди. Осужденный неверно расшифровал и интерпретировал данные ЭКГ. В результате пациент не получил необходимой медицинской помощи и скончался.

Позже выяснилось, что потерпевший страдал ишемической болезнью сердца. При должном лечении мужчина мог выжить.

Нахимовский районный суд признал врача виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Виновного приговорили к 1,5 годам ограничения свободы и лишению права заниматься любой деятельностью, которая связана с оказанием медицинских услуг, на два года.