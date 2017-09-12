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Около 30 км дорог в Севастополе отремонтируют на выделенные Путиным средства
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    Около 30 км дорог в Севастополе отремонтируют на выделенные Путиным средства

    16:00  12 Сентября 2017
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    Около 30 км дорог в Севастополе отремонтируют на выделенные Путиным средства

    Севастополь, 12 сентября. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников сообщил, что на выделенные по поручению российского лидера Владимира Путина 800 млн рублей можно будет отремонтировать почти 30 километр дорог.

    По его словам, власти города в течение трех дней занимаются планированием дорожных объектов, которые подлежат ремонту.

    «По предварительным подсчетам, на данную денежную сумму мы сможем привести в порядок 29 километров дорог», — заявил Овсянников. 

    Около 30 км дорог в Севастополе отремонтируют на выделенные Путиным средства

    Он также заявил, что власти приложат максимум усилий для выполнения поставленной задачи.

    Кроме того, в список участков дорог, которые будут отремонтированы благодаря решению Путина, войдут места, на которые больше всего жалуются жители города.

    Напомним, накануне Путин поручил выделить Севастополю 800 млн рублей на ремонт дорог. 

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    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #севастополь
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