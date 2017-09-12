Около 30 км дорог в Севастополе отремонтируют на выделенные Путиным средства

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Севастополь, 12 сентября. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников сообщил, что на выделенные по поручению российского лидера Владимира Путина 800 млн рублей можно будет отремонтировать почти 30 километр дорог.

По его словам, власти города в течение трех дней занимаются планированием дорожных объектов, которые подлежат ремонту.

«По предварительным подсчетам, на данную денежную сумму мы сможем привести в порядок 29 километров дорог», — заявил Овсянников.

Он также заявил, что власти приложат максимум усилий для выполнения поставленной задачи.

Кроме того, в список участков дорог, которые будут отремонтированы благодаря решению Путина, войдут места, на которые больше всего жалуются жители города.

Напомним, накануне Путин поручил выделить Севастополю 800 млн рублей на ремонт дорог.