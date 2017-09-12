Бездомный забил насмерть ножкой от стола мужчину из-за девушки в Севастополе
Севастополь, 12 сентября. Севастопольские следователи возбудили уголовное дело против бездомного мужчины, который случайно убил неизвестного мужчину. Об этом сообщает Следственный комитет России по региону.
По имеющимся данным, накануне в квартире дома, расположенного по улице Горпищенко, между двумя мужчинами произошла драка из-за того, что потерпевший начал избивать свою приятельницу.
Подозреваемый хотел защитить девушку и схватил ножку от стола, забив ею оппонента, пишет портал «Новый Крым».
В результате мужчину с тяжелыми травмами доставили в медицинское учреждение, где он скончался через несколько суток.
Подозреваемый задержан, в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Расследование продолжается.