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Парк Победы в Севастополе превратят в ультрасовременную зеленую зону
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    Парк Победы в Севастополе превратят в ультрасовременную зеленую зону

    9:15  12 Сентября 2017
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    Парк Победы в Севастополе превратят в ультрасовременную зеленую зону

    Севастополь, 12 сентября. Парк Победы в Севастополе усовершенствуют и сделают современной мемориально-развлекательной зоной. Работы по реконструкции планируют окончить в декабре будущего года. 

    По окончании реконструкции в парке останется мемориальная аллея с памятником, сообщает портал sevastopol.su.

    В парке появятся новые кусты и деревья, а также будет организован автоматический полив газонов и клумб.

    Парк Победы в Севастополе превратят в ультрасовременную зеленую зону

    Кроме того, появится огромная зона с площадками для игровых видов спорта с раздевалками и душевыми, медицинским корпусом, пунктом проката и туалетами.

    Отмечается,  что всего на реконструкцию потратят 1 млрд рублей. 

    Ранее стало известно, что глава РФ Владимир Путин распорядился выделить Севастополю 800 млн рублей на строительство дорог. 

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    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #севастополь #пар
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