Парк Победы в Севастополе превратят в ультрасовременную зеленую зону

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Севастополь, 12 сентября. Парк Победы в Севастополе усовершенствуют и сделают современной мемориально-развлекательной зоной. Работы по реконструкции планируют окончить в декабре будущего года.

По окончании реконструкции в парке останется мемориальная аллея с памятником, сообщает портал sevastopol.su.

В парке появятся новые кусты и деревья, а также будет организован автоматический полив газонов и клумб.

Кроме того, появится огромная зона с площадками для игровых видов спорта с раздевалками и душевыми, медицинским корпусом, пунктом проката и туалетами.

Отмечается, что всего на реконструкцию потратят 1 млрд рублей.

Ранее стало известно, что глава РФ Владимир Путин распорядился выделить Севастополю 800 млн рублей на строительство дорог.