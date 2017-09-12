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ЕС не признал выборы в Крыму; Симферополь ответил Брюсселю
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    ЕС не признал выборы в Крыму; Симферополь ответил Брюсселю

    8:59  12 Сентября 2017  /обновлено: 10:50  12 Сентября 2017
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    ЕС не признал выборы в Крыму; Симферополь ответил Брюсселю

    Симферополь, 12 сентября. Европейский Союз отказался признавать состоявшиеся в Крыму 10 сентября выборы. Об этом говорится в сообщении Европейской внешнеполитической службы.

    ЕС объяснил свою позицию последовательностью: Брюссель не признает вхождения Крыма в состав России, а следовательно, не будет признавать и прошедшие 10 сентября выборы. 

    Кроме того, ЕС отказался признавать победивших на выборах лиц в качестве официальных представителей Крыма. 

    «Любой, кто был избран на Крымском полуострове и заявляет, что представляет Крым и Севастополь, не будет признан в качестве представителя этих территорий, которые являются украинскими», — говорится в сообщении. 

    Брюссель напомнил, что остается «непоколебимым» в политике поддержки территориальной целостности Украины. 

    Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов на это ответил, что ЕС пренебрегает базовыми правами человека, в первую очередь, правом на свободные выборы, а также напомнил, что против воссоединения Германии никто не выступал. 

    Напомним, Крым вошел в состав России в результате всенародного референдума, прошедшего в 2014 году. Тогда более 90% жителей полуострова проголосовали за присоединение Крыма к РФ. 

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    Автор: Рина Брусникина
    #выборы #крым #ес
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