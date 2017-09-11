Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Ракка: ВВС коалиции США за сутки убили более 10 мирных жителей
Происшествия
Большегруз протаранил автозаправку под Севастополем
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Большегруз протаранил автозаправку под Севастополем

    11:20  11 Сентября 2017
    257

    Большегруз протаранил автозаправку под Севастополем

    Севастополь, 11 сентября. Дорожно-транспортное происшествие с участием фуры произошло в понедельник утром в Севастополе.

    Согласно информации местных СМИ, большегруз протаранил автозаправочную станцию. По словам очевидцев, ДТП произошло на Камышовском шоссе под Севастополем.

    Очевидцы предположили, что причиной аварии стал сильный туман, из-за которого водитель транспортного средства не смог сориентироваться на дороге и допустил столкновение.

    Большегруз протаранил автозаправку под Севастополем

    К счастью, жертв и пострадавших в результате ДТП нет. 

    Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего. 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дана Балан
    #дтп #севастополь #азс
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 355

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        733

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        14516

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        2375

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4434
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров рассказал о судьбе американских дипмиссий в России

        Лавров рассказал о судьбе американских дипмиссий в России

        15:17   11 Сентября 2017
        5760
        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        15:16   11 Сентября 2017
        1309
        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06   11 Сентября 2017
        359
        Защитник здравого смысла: эксперт объяснил заявление Захаровой по Меркель и Крыму

        Защитник здравого смысла: эксперт объяснил заявление Захаровой по Меркель и Крыму

        12:31   11 Сентября 2017
        34017