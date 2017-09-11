Большегруз протаранил автозаправку под Севастополем
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Севастополь, 11 сентября. Дорожно-транспортное происшествие с участием фуры произошло в понедельник утром в Севастополе.
Согласно информации местных СМИ, большегруз протаранил автозаправочную станцию. По словам очевидцев, ДТП произошло на Камышовском шоссе под Севастополем.
Очевидцы предположили, что причиной аварии стал сильный туман, из-за которого водитель транспортного средства не смог сориентироваться на дороге и допустил столкновение.
К счастью, жертв и пострадавших в результате ДТП нет.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.