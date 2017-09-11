Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Ирак: глава разведки ИГ уничтожен на западе страны
Россия
Крым ответил на протест МИД Украины из-за выборов в регионе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Крым ответил на протест МИД Украины из-за выборов в регионе

    1:40  11 Сентября 2017  /обновлено: 1:41  11 Сентября 2017
    1340

    Крым ответил на протест МИД Украины из-за выборов в регионе

    Севастополь, 11 сентября. Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев заявил, что протест, заявленный министерством иностранных дел Украины в связи с выборами в регионе, является «обычной реакцией» Киева.

    «Это их обычная позиция, им же нужно о чем-то говорить, вот они и говорят о том, что весь мир не признает, хотя это абсолютно не так», — сказал Малышев.Крым ответил на протест МИД Украины из-за выборов в регионе

    Напомним, что в воскресенье официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца заявила, что власти Украины выражают Москве «решительный протест в связи с «избирательными процессами» в оккупированном Крыму».

    10 сентября в Крыму прошли выборы муниципальных депутатов и довыборы членов Государственного совета.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Ирина Новикова
    #выборы #крым #мид украины #севастополь
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 368

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        762

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        14533

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        2383

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4438
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров рассказал о судьбе американских дипмиссий в России

        Лавров рассказал о судьбе американских дипмиссий в России

        15:17   11 Сентября 2017
        6067
        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        15:16   11 Сентября 2017
        1631
        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06   11 Сентября 2017
        370
        Защитник здравого смысла: эксперт объяснил заявление Захаровой по Меркель и Крыму

        Защитник здравого смысла: эксперт объяснил заявление Захаровой по Меркель и Крыму

        12:31   11 Сентября 2017
        34252