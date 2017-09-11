Крым ответил на протест МИД Украины из-за выборов в регионе

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Севастополь, 11 сентября. Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев заявил, что протест, заявленный министерством иностранных дел Украины в связи с выборами в регионе, является «обычной реакцией» Киева.

«Это их обычная позиция, им же нужно о чем-то говорить, вот они и говорят о том, что весь мир не признает, хотя это абсолютно не так», — сказал Малышев.

Напомним, что в воскресенье официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца заявила, что власти Украины выражают Москве «решительный протест в связи с «избирательными процессами» в оккупированном Крыму».

10 сентября в Крыму прошли выборы муниципальных депутатов и довыборы членов Государственного совета.