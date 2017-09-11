ВРИО губернатора Севастополя Овсянников лидирует после подсчета 50% бюллетеней

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Севастополь, 11 сентября. Глава избирательной комиссии Севастополя Александр Петухов сообщил, что после обработки 50% бюллетеней временно исполняющий обязанности губернатора города Дмитрий Овсянников лидирует с 72% голосов.

«На 24 часа у нас обработаны бюллетени с 96 участков (при общем числе 184), это составляет 52% от общего количества участков. У нас есть предварительные данные о количестве голосов, которые отданы за каждого из кандидатов. Ермаков – чуть более2% голосов, Журавлев – 7,2 %, Кияшко – 15,92%, Кряжев – 0,46% и Овсяников – 72, 28%», — уточнил Петухов.

Ранее сообщалось, что, согласно данным Exit poll, проведенного сотрудниками центра социологических исследований Севастопольского госуниверситета (СевГУ), Дмитрий Овсянников лидирует на выборах губернатора Севастополя с результатом 65,4% голосов.