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ВРИО губернатора Севастополя Овсянников лидирует после подсчета 50% бюллетеней
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    ВРИО губернатора Севастополя Овсянников лидирует после подсчета 50% бюллетеней

    1:21  11 Сентября 2017
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    ВРИО губернатора Севастополя Овсянников лидирует после подсчета 50% бюллетенейСевастополь, 11 сентября. Глава избирательной комиссии Севастополя Александр Петухов сообщил, что после обработки 50% бюллетеней временно исполняющий обязанности губернатора города Дмитрий Овсянников лидирует с 72% голосов.

    «На 24 часа у нас обработаны бюллетени с 96 участков (при общем числе 184), это составляет 52% от общего количества участков. У нас есть предварительные данные о количестве голосов, которые отданы за каждого из кандидатов. Ермаков – чуть более2% голосов, Журавлев – 7,2 %, Кияшко – 15,92%, Кряжев – 0,46% и Овсяников – 72, 28%», — уточнил Петухов.

    Ранее сообщалось, что, согласно данным Exit poll, проведенного сотрудниками центра социологических исследований Севастопольского госуниверситета (СевГУ), Дмитрий Овсянников лидирует на выборах губернатора Севастополя с результатом 65,4% голосов. 

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    Автор: Ирина Новикова
    #выборы #дмитрий овсянников #севастополь
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