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Овсянников лидирует на выборах губернатора Севастополя  — Exit poll
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    Овсянников лидирует на выборах губернатора Севастополя  — Exit poll

    23:06  10 Сентября 2017
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    Овсянников лидирует на выборах губернатора Севастополя  — Exit poll

    Севастополь, 10 сентября. Дмитрий Овсянников лидирует на выборах губернатора Севастополя с результатом 65,4% голосов. Об этом свидетельствуют данные Exit poll, проведенного сотрудниками центра социологических исследований Севастопольского госуниверситета (СевГУ).

    По словам руководителя центра Ольги Ярмак, опрос избирателей был завершен в 18.00. Согласно данным исследования, Овсянников уверенно лидирует, набирая 65,4% голосов.

    Его ближайший конкурент, представитель КПРФ Кияшко, набирает чуть более 11 процентов,  — пишет РИА Новости.

    Ранее Газета.ru сообщала о завершении муниципальных выборов в Москве.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #выборы #севастополь #овсянников
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