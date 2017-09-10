В Избранное

Севастополь, 10 сентября. Дмитрий Овсянников лидирует на выборах губернатора Севастополя с результатом 65,4% голосов. Об этом свидетельствуют данные Exit poll, проведенного сотрудниками центра социологических исследований Севастопольского госуниверситета (СевГУ).

По словам руководителя центра Ольги Ярмак, опрос избирателей был завершен в 18.00. Согласно данным исследования, Овсянников уверенно лидирует, набирая 65,4% голосов.

Его ближайший конкурент, представитель КПРФ Кияшко, набирает чуть более 11 процентов, — пишет РИА Новости.

Ранее Газета.ru сообщала о завершении муниципальных выборов в Москве.