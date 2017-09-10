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Моряки впервые голосуют на выборах главы Севастополя на кораблях в плавании
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    Моряки впервые голосуют на выборах главы Севастополя на кораблях в плавании

    11:24  10 Сентября 2017
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    Моряки впервые голосуют на выборах главы Севастополя на кораблях в плавании

    Севастополь, 10 сентября. Примерно 600 моряков Черноморского флота России (ЧФ) будут участвовать в голосовании на выборах главы Севастополя на двух кораблях — на фрегате «Адмирал Эссен» и судне «Экватор», которые находятся в плавании. Об этом в воскресенье рассказал глава городской избирательной комиссии Александр Петухов. 

    По словам Петухова, на двух кораблях ЧФ России моряки проголосуют за губернатора города. Он также отметил, что избирательные комиссии на кораблях начали свою работу утром, участки для голосования на кораблях уже открыты.

    Моряки впервые голосуют на выборах главы Севастополя на кораблях в плавании

    «Впервые в истории Севастополя голосование проходит на кораблях, находящихся в плавании. До этого голосование было только в пределах севастопольского гарнизона», — заявил он.

    Напомним, выборы главы Севастополя проходят сегодня, 10 сентября. 

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    Автор: Дана Балан
    #севастополь #моряки #голосование #чф #корабли
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