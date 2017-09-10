Двое злоумышленников украли 750 тысяч рублей у пенсионера из Севастополя

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Севастополь, 10 сентября. Неизвестные мошенники украли у пожилого жителя Севастополя более 700 тысяч рублей и скрылись в неизвестном направлении. Об этом сообщается в местном управлении МВД России.

Накануне житель Севастополя 1932 года рождения обратился в полицию с заявлением о том, что двое молодых людей предложили ему купить медицинское оборудование. Один из злоумышленников рассказывал о плюсах устройства, а второй проник в комнату и украл 750 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции нашли злоумышленников, которыми оказались жители Крыма. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у подозреваемых денежные средства и вернули их заявителю.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.