Путин выделил Севастополю 800 млн рублей из резервного фонда на строительство дорог

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Москва, 9 сентября. Президент России Владимир Путин распорядился выделить 800 миллионов рублей для дорожного строительства в Севастополе.

Деньги Минтрансу РФ будут выделены в 2017 году из резервного фонда президента Российской Федерации, сообщается на сайте Кремля. Дополнительное финансирование позволит отремонтировать на 50% больше дорог от запланированного объема.

Распоряжение обязывает министерство транспорта проконтролировать эффективность расходования средств и представить отчет в администрацию президента.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Владимир Путин поручил правительству проверить случаи отказа жителям Крыма и Севастополя в гражданстве России.