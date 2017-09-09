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Путин выделил Севастополю 800 млн рублей из резервного фонда на строительство дорог
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    Путин выделил Севастополю 800 млн рублей из резервного фонда на строительство дорог

    16:00  9 Сентября 2017
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    Путин выделил Севастополю 800 миллионов из резервного фонда на дороги

    Москва, 9 сентября. Президент России Владимир Путин распорядился выделить 800 миллионов рублей для дорожного строительства в Севастополе.

    Деньги Минтрансу РФ будут выделены в 2017 году из резервного фонда президента Российской Федерации, сообщается на сайте Кремля. Дополнительное финансирование позволит отремонтировать на 50% больше дорог от запланированного объема.

    Распоряжение обязывает министерство транспорта проконтролировать эффективность расходования средств и представить отчет в администрацию президента.

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что Владимир Путин поручил правительству проверить случаи отказа жителям Крыма и Севастополя в гражданстве России.

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    Автор: Рина Брусникина
    #путин #дороги #севастополь
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