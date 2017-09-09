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Политика
Севастополь выберет губернатора впервые за 234 года
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    Севастополь выберет губернатора впервые за 234 года

    4:18  9 Сентября 2017
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    Севастополь выберет губернатора впервые за 234 года

    Севастополь, 9 сентября. В единый день голосования 10 сентября впервые в истории пройдут прямые выборы губернатора Севастополя.

    Всего в единый день голосования в городе откроется 184 избирательных участка, два из них будут работать на кораблях Черноморского флота, которые 10 сентября будут находиться на боевом дежурстве в море. Еще два избирательных участка оборудуют в медицинских учреждениях.

    Прямые выборы губернатора Севастополя состоятся впервые за 234 года истории города. Позволяющие горожанам выбирать градоначальника поправки в устав в 2016 году внесло заксобрание Севастополя. В марте текущего года был утвержден порядок проведения выборов.

    Согласно действующему законодательству, на выборах губернатора действует муниципальный фильтр, участие в компании самовыдвиженцев не допускается. Срок полномочий губернатора составляет пять лет.

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    Автор: Виталий Малясев
    #выборы #севастополь #губернатор
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