Новый многофункциональный центр госуслуг открылся в Севастополе

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Севастополь, 9 сентября. В Севастополе открыто новое отделение многофункционального центра предоставления госуслуг (МФЦ).

Центр располагается в доме №15 в переулке Генерала Острякова. Площадь помещения нового МФЦ составляет 74 кв. м., для работы с клиентами предусмотрено 11 окон. В центре реализована доступная среда, для удобства посетителей с детьми есть детский уголок. Всего в МФЦ предоставляется 107 государственных и муниципальных услуг.

В настоящее время центр может принять до 1200 посетителей в день. В будущем возможности МФЦ возрастут, отметил исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсяников.