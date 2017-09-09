Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
Общество
Путин поручил сохранить пенсии служившим в ВС Украины гражданам России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин поручил сохранить пенсии служившим в ВС Украины гражданам России

    3:25  9 Сентября 2017
    650

    Путин поручил сохранить пенсии служившим в ВС Украины гражданам России

    Севастополь, 9 сентября. Президент России Владимир Путин поручил правительству сохранить выслугу лет служившим в ВС Украины гражданам России. Об этом сообщает «Российская газета».

    Ряд поручений сделан по итогам поездки президента в Севастополь 18 — 20 августа. Исполнить их необходимо до ноября текущего года. Среди прочего Владимир Путин поручил  правительству сохранить гражданам выслугу лет за период службы в рядах вооруженных сил и правоохранительных органов Украины и выделить городскому бюджету помощь для строительства объектов инженерной и социальной инфраструктуры.

    Кроме того, поручения президента коснулись благоустройства Балаклавской бухты, создания в городе парка и мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941 — 1942 годов». Также Путин распорядился принять до конца 2018 года решение о создании историко-археологического парка «Херсонес Таврический» и привести в порядок расположенные на территории полуострова объекты культурного наследия.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Виталий Малясев
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017 9298

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        1535

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        3872

        Прокуратура Киева поддержала неонацистов в ходе погромов, бизнесмены бегут из города

        10:05 4 Сентября 2017
        7787

        Активист Майдана Геращенко: Украинцам нельзя атаковать полицию

        14:52 31 Августа 2017
        3674
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        18:05   9 Сентября 2017
        218
        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        17:11   9 Сентября 2017
        5227
        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        16:50   9 Сентября 2017
        300
        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        10:40   9 Сентября 2017
        6355