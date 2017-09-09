Путин поручил сохранить пенсии служившим в ВС Украины гражданам России

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Севастополь, 9 сентября. Президент России Владимир Путин поручил правительству сохранить выслугу лет служившим в ВС Украины гражданам России. Об этом сообщает «Российская газета».

Ряд поручений сделан по итогам поездки президента в Севастополь 18 — 20 августа. Исполнить их необходимо до ноября текущего года. Среди прочего Владимир Путин поручил правительству сохранить гражданам выслугу лет за период службы в рядах вооруженных сил и правоохранительных органов Украины и выделить городскому бюджету помощь для строительства объектов инженерной и социальной инфраструктуры.

Кроме того, поручения президента коснулись благоустройства Балаклавской бухты, создания в городе парка и мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941 — 1942 годов». Также Путин распорядился принять до конца 2018 года решение о создании историко-археологического парка «Херсонес Таврический» и привести в порядок расположенные на территории полуострова объекты культурного наследия.