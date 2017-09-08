Зоозащитники вместо «добрых рук» складывали мертвых котят в пакеты в Севастополе

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Севастополь, 8 сентября. Севастопольские зоозащитники вместо «добрых рук» содержали полуживых котят в коробках и полиэтиленовых мешках. Местные жители обнаружили трупы животных на пятом километре Балаклавского шоссе.

Центр защиты животных «Жизнь» держал в закрытом металлическом павильоне коробки с мертвыми и полуживыми котятами на пятом километре Балаклавского шоссе в Севастополе. По словам волонтеров, к которым обратились местные жители, услышав надрывное мяуканье животных, приходиться бороться не только с живодерами, но и с липовыми защитниками.

Организация собирает пожертвования с населения за то, что якобы отдает маленьких котят в добрые руки. Отмечается, что во вскрытом павильоне находились 10 трупов и 12 истощенных животных