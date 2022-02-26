Крым принял первую группу беженцев с Украины

Симферополь, 26 февраля. Власти Республики Крым приняли первую группу беженцев с Украины, в основном это женщины и дети.

Два пункта приема людей ранее развернули в городе Армянске. Об этом рассказал депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

«В Крым прибыло 20 беженцев с Украины. Они пришли со стороны села Чонгар Херсонской области. Сами беженцы с Мелитополя. Это женщины и дети. Мужчин среди них нет», — подчеркнул он.

Согласно последним данным, территорию Украины уже покинули более 150 тысяч человек. В основном украинцы направляются в Польшу, Венгрию, Молдавию и Румынию.

Вынужденная операция России в Донбассе началась для предотвращения кровопролития и агрессии со стороны украинских властей в адрес жителей ЛДНР. Основной целью является привлечение к ответственности марионеточного киевского режима за его преступления, в том числе против граждан России.