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Крым принял первую группу беженцев с Украины

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 20:36
Общество
Крым принял первую группу беженцев с Украины
pixabay.com

Симферополь, 26 февраля. Власти Республики Крым приняли первую группу беженцев с Украины, в основном это женщины и дети.

Два пункта приема людей ранее развернули в городе Армянске. Об этом рассказал депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

«В Крым прибыло 20 беженцев с Украины. Они пришли со стороны села Чонгар Херсонской области. Сами беженцы с Мелитополя. Это женщины и дети. Мужчин среди них нет», — подчеркнул он.

Согласно последним данным, территорию Украины уже покинули более 150 тысяч человек. В основном украинцы направляются в Польшу, Венгрию, Молдавию и Румынию.

Вынужденная операция России в Донбассе началась для предотвращения кровопролития и агрессии со стороны украинских властей в адрес жителей ЛДНР. Основной целью является привлечение к ответственности марионеточного киевского режима за его преступления, в том числе против граждан России.

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