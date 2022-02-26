Большие объекты впечатляют: жители Севастополя высказались о будущем мемориале на мысе Хрустальном

Жители Севастополя в комментариях в социальных сетях оценили итоговую концепцию мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941–1942 годов», который должен появиться в районе будущего культурного кластера на мысе Хрустальном.

Известно, что в ноябре 2021 года глава города-героя Михаил Развожаев инициировал открытый конкурс, где авторам предлагалось представить свою архитектурную концепцию мемориала, но с учетом обустройства общественного пространства, подземного паркинга и другого. Победителем конкурса стало московское архитектурное бюро «Остоженка», всего же было представлено 15 концепций от 14 участников.

«В проекте «Остоженки» есть решение, которое впечатлило большинство членов жюри. Торжественное внутреннее пространство бельведера мемориальное — на земле россыпи смертоносных осколков вражеских бомб и снарядов, которыми буквально нашпигована севастопольская земля и которые продолжают находить и сейчас», — сообщил Развожаев.

Пресс-служба правительства Севастополя /

Отметим, что одним севастопольцам данный объект понравился, другие же к нему отнеслись с определенной настороженностью, заявляя, что они не поняли замысла авторов.

«Мне кажется, этот мемориал неплохо должен вписаться на Хрустальном. Больше всего, конечно, поражают размеры, люблю все большое и внушительное, сразу становится понятно, что это что-то серьезное», — написала Елена Макарова.

«Да, большие объекты всегда впечатляют. У меня всегда завораживает дух, когда стою у Памятника солдату и матросу», — добавила Людмила Кузьменко.

«А зачем делать открытую крышу? Я не специалист, но у меня есть предположения, что из-за дождя и ветра, который будет разносить землю, там будет всегда грязно. Или я чего-то не понимаю? Вообще мне понравился один проект, потому что там много зелени и места, где погулять, но он занял второе место», — заявил Константин Сурков.

Пресс-служба правительства Севастополя /

То есть мнения жителей города-героя о том, как должен выглядеть мемориальный комплекс «Защитникам Севастополя 1941–1942 годов», разделились. В связи с этим люди даже предлагают провести конкурс еще раз или организовать голосование среди населения на этот счет, другие же считают, что и этот вариант будет гармонично смотреться на мысе Хрустальном.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что волонтеры из Севастополя помогают жителям ЛДНР в Ростовской области.