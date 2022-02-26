Сегодня Крым отмечает новую памятную дату ― День защитника Республики Крым. Именно 26 февраля, восемь лет назад, состоялось одно из ключевых событий Крымской весны. Это был последний день украинской власти на полуострове.

Тогда под стенами крымского парламента состоялся митинг проукраински настроенных радикалов, пытавшихся не допустить референдум, а рядом ― еще один, на который пришли крымчане, чтобы мирно выразить свой протест против государственного переворота, произошедшего в Киеве. В целом в тот день произошло много значимых событий, но самое главное — крымчане показали, что им не по пути с бандеровской и националистической Украиной.

«С высоты сегодняшнего дня можно смело говорить, что митинг 26 февраля стал важной вехой в истории восстановления единства Русского мира. Эта история включает в себя и воссоединение Крыма с Россией, и события сегодняшнего дня, направленные на освобождение Украины от той банды, которая, по меткому выражению нашего президента, взяла страну в заложники», ― говорит глава Крыма Сергей Аксенов.

Федеральное агентство новостей /

«Сегодня Крым отмечает ключевую дату в отечественной истории ― День защитника Республики Крым. Восемь лет назад крымчане пришли к Верховному совету Крыма, чтобы потребовать защиты своих конституционных прав. В итоге это вылилось в то, что мы теперь называем Крымской весной. С этого дня началось возвращение Крыма в состав России. А сейчас еще и идет спецоперация по денацификации остальной части Украины. Но нужно понимать, что все это началось вот тогда, с тех самых людей, которые не побоялись ни украинских нацистов, ни СБУ, ни экстремистов. Сейчас Россия очищает братскую страну от нечисти, которая подражает нацистам и фашистской идеологии. Надеюсь, когда-то люди, которые выступают против сегодняшних мер, поймут это и начнут воспринимать по-другому. Понятно, что сейчас всем страшно. Но не страшно ли, что людей заставляют забыть свою историю, вбивают в голову нечеловеческие лозунги, натравливают на своих же земляков и заставляют верить, что ЛНР и ДНР ― враги Украины?» ― сказал одессит.

«Я думаю, все логично идет к тому, что в марте мы теперь будет отмечать несколько важных дат. Во-первых, победу Русской весны и возвращение Крыма в состав России. Во-вторых, ― победу Украины над нацизмом и освобождение братской страны от этой нечисти благодаря России. Бандеровская зараза слишком долго пожирала Украину и, к сожалению, захватила слишком много умов, но думаю, что не все украинцы так зомбированы, что до сих пор могут верить правительству Киева», ― выразила мнение жительница Симферополя Катерина М.

Как считает перебравшийся в Крым одессит, бывший участник одесского «Антимайдана», сегодняшняя дата символично отмечается на фоне происходящего на Украине ― избавления страны от нацизма, ожесточенных банд националистов и подражания Бандере.

Ранее Министерство обороны России обратилось к гражданам Украины на фоне того, как ВСУ укрывают тяжелое вооружение в жилых кварталах городов. В ведомстве призвали украинцев требовать от официального Киева и армейского командования прекращения подобной практики.