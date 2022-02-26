Большая вода уже близко: что жители полуострова думают о разблокировке Северо-Крымского канала

Корреспондент ФАН поговорил с жителями Крыма и выяснил, что они думают о будущем запуске воды по Северо-Крымскому каналу (СКК), который был перекрыт Украиной еще восемь лет назад.

В связи с проведением специальной военной операции российскими войсками была занята Новая Каховка в Херсонской области, где находится устье канала. После оценки ситуации на гидротехнических сооружениях СКК глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что подача воды на полуостров, скорее всего, произойдет в течение двух недель.

За это время будут восстановлены специальные заслонки, которые были подорваны украинскими националистами в 2014 году, чтобы пуск воды произошел без ущерба для Херсонской области. Кроме того, за это время еще необходимо провести расчистку от зарослей и леса ложа самого Северо-Крымского канала.

«Я думаю, со мной все согласятся, что это очень хорошая новость для Крыма, потому что наконец-то больше ни у кого не будет проблем с водой, а люди смогут заниматься сельским хозяйством, как это было раньше. В этой всей ситуации больше всего поражает цинизм так называемого цивилизованного мира, потому что никто в США или Европе за все это время даже не заикнулся, что Украина перекрыла нам подачу пресной воды. К слову, в 2015 году перед зимой Украина нам отрубила и электричество. Разве все это была не попытка устроить геноцид людей? Но ведь никто на Западе на это не реагировал и о нарушении прав человека не говорил. Так что сейчас, я считаю, торжествует справедливость. И еще одно — нам точно не по одной дороге с западными лицемерами», — заявил ФАН Василий И., житель Феодосии.

«Крым всегда был сельскохозяйственным регионом, поэтому, конечно, все очень рады, что большая вода к нам скоро вернется и больше не придется зависеть от природы, в том плане, что будут осадки или нет — теперь вода будет всегда. Может, за счет этого у нас откроются какие-то новые заводы, то есть это даст в целом новый толчок развитию полуострова», — отметил Алексей Степанов.

В апреле 2014 года украинским государством была прекращена подача днепровской воды на полуостров, в результате чего сильно пострадало сельское хозяйство как в республике, так и в Херсонской области.

Кроме того, из-за отсутствия так называемой большой воды в некоторых частях Крыма, особенно в северных его районах, начались засоление почв и их деградация, из-за чего там фактически перестали заниматься земледелием. Также на севере полуострова очень было развито рисоводство, но эта водоемкая отрасль оказалась полностью уничтожена из-за перекрытия Северо-Крымского канала.

Напомним, ранее Сенатор Ольга Ковитиди заявила, что прорыв водной блокады Крыма решит экологические проблемы на полуострове.