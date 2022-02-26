Власти Крыма перенесли весенние школьные каникулы в граничащих с Украиной районах

Симферополь, 26 февраля. Весенние каникулы в некоторых школах Республики Крым было решено перенести на другие числа.

Изменения касаются учебных заведений, расположенных на территории пяти граничащих с Украиной северных районах полуострова. Об этом сообщил источник ТАСС.

«Перенесли весенние каникулы в пяти муниципалитетах. Это Армянск, Джанкой и Джанкойский район, Красноперекопск и Красноперекопский район», — подчеркнул он.

Весенние каникулы должны были начаться у крымских школьников в конце марта. Однако их начало перенесли на 28 февраля по решению властей республики.

Жителей ЛНР и ДНР, пребывающих в Республику Крым, проверят на коронавирусную инфекцию. Такой указ ранее подписал глава республики Сергей Аксенов.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о вынужденной спецоперации в Донбассе. Глава государства отметил, что необходимо остановить агрессию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, а Киев просто не оставил Москве иного выбора.