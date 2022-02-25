Единый билет для автобусных и ж/д перевозок запустят в Крыму

Симферополь, 25 февраля. Министерство транспорта России намерено запустит единый билет для перевозок на полуострове Крым. Он будет распространяться на автобусные и железнодорожные поездки, сообщили в ведомстве.

Жители полуострова смогут воспользоваться соответствующим билетом уже с 26 февраля. По заявлениям Минтранса, цель данного решения — повысить транспортную доступность на юге России.

Ранее глава Минтранса РФ Виталий Савельев прокомментировал возможность продления сроков закрытия российских аэропортов на юге страны. Они не функционируют с 24 февраля по 2 марта, однако, по словам министра, при необходимости срок может быть увеличен.