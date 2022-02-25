Сенатор Ковитиди заявила, что прорыв водной блокады Крыма решит экологические проблемы

Симферополь, 25 февраля. Прорыв блокады Северо-Крымского канала предотвратит гибель заповедника Аскания-Нова в Херсонской области Украины, убеждена сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

К тому же благодаря этому удастся разрешить экологические проблемы севера крымского полуострова. В Крыму запущены дублирующие резервные системы. Они в состоянии обеспечить прием днепровской воды, добавила собеседница РИА Новости. Таким способом власти смогли поддержать развитие разнообразных хозяйств.

«Кроме того, начало работы канала очень важно, поскольку не только решит проблему экологии севера Крыма, Сиваша, но и предотвратит заболачивание Херсонщины и убийство заповедника Аскания-Нова», — подчеркнула Ковитиди.

Северо-Крымский канал снова наполнился водой, заявили в Минобороны России 24 февраля. Канал был закрыт с 2014 года в одностороннем порядке по инициативе украинской стороны. Из-за этого некоторое время в Крыму наблюдались трудности с водоснабжением.