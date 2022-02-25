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Сенатор Алтабаева назвала мир условием восстановления движения между Крымом и Украиной

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 10:08
Общество
Сенатор Алтабаева назвала мир условием восстановления движения между Крымом и Украиной
pixabay.com

Симферополь, 25 февраля. Восстановление полноценного авто-, железнодорожного и авиасообщения между Республикой Крым и Украиной возможно только при одном условии.

Возобновить полноценное передвижение можно только после восстановления мира. Такое мнение высказала сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

Депутат Госдумы Максим Шеремет ранее предложил восстановить движение поездов между Крымом и Украиной. По его словам, поезда по данному направлению прекратили ходить почти восемь лет назад.

Вынужденная военная операция России в Донбассе началась для предотвращения кровопролития.. Своим решением президент РФ Владимир Путин намерен остановить агрессию против жителей Донецкой и Луганской народных республик.

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