Решение о подаче воды в Крым примут 25 февраля

Симферополь, 24 февраля. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что решение о подаче воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу будет принято в пятницу.

Подача воды в Крым по Северо-Крымскому каналу начнется, когда будет техническая готовность насосных станций и сооружений, отметил Аксенов. Соответствующее решение примут 25 февраля.

Военнослужащие РФ обеспечили себе выход к Херсону, разблокировав Северо-Крымский канал, сообщили в Министерстве обороны России. Напомним, в 2014 году Украина в одностороннем порядке закрыла канал и подачу воды из Днепра к полуострову.