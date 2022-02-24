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Решение о подаче воды в Крым примут 25 февраля

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 20:48
Общество
Решение о подаче воды в Крым примут 25 февраля
pixabay.com  /  com77380

Симферополь, 24 февраля. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что решение о подаче воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу будет принято в пятницу.

Подача воды в Крым по Северо-Крымскому каналу начнется, когда будет техническая готовность насосных станций и сооружений, отметил Аксенов. Соответствующее решение примут 25 февраля.

Военнослужащие РФ обеспечили себе выход к Херсону, разблокировав Северо-Крымский канал, сообщили в Министерстве обороны России. Напомним, в 2014 году Украина в одностороннем порядке закрыла канал и подачу воды из Днепра к полуострову.

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