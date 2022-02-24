ФАН узнал, в каком состоянии находится Северо-Крымский канал с днепровской водой

Инфраструктура северо-Крымского канала, по которому могут начать подавать воду снова в Крым, находится в хорошем состоянии, так как, по сути, была законсервирована. Об этом в комментарии ФАН сообщил генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о подготовке Северо-Крымского канала к приему днепровской воды. Указывается, что вода может пойти уже в ближайшие дни.

В комментарии редакции Максим Новик сообщил, что инфраструктура СКК находится в хорошем состоянии, так как в свое время, по сути, была законсервирована. Поэтому все, что нужно сделать, ― это провести небольшую очистку русла, но такая работа делается очень быстро.

«Все наши водопроводно-очистные сооружения, которые были спроектированы, построены и эксплуатировались на воде СКК, все действуют. Речь идет о водопроводно-очистных в городах Феодосии, Керчи. Под Симферополем Межгорный гидроузел пока на консервации, но в любой момент мы готовы и там воду принимать и обеспечивать население. У нас все готово к приему данной воды», — сказал специалист.

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Также он отметил, что вся вода, которая поступает, естественно, проходит контроль. Проверяется даже тот ресурс, который идет с подземных водозаборов, где вода является природной и чистой.

«В любом случае, исходная вода всегда проверяется. Все показатели контролируются. Технологический процесс требует от нас проведения контроля качества. Даже если идет вода с повышением мутности, то мы видим это на входе и корректируем процессы очищения воды. Крымчане могут не переживать за качество воды», — констатировал Максим Новик.

Ранее директор севастопольского отделения Государственного океанографического института им. Зубкова Николай Дьяков рассказал в комментарии ФАН, какие перспективы перед Крымом может открыть пуск воды через СКК.