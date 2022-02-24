Общественная палата Крыма обратится к гражданам в связи с военной операцией на Украине

Симферополь, 24 февраля. Зампредседателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук анонсировал обращение ОП к местным жителям.

Власти намерены обратиться к крымчанам касательно поддержки решения президента РФ Владимира Путина о специальной военной операции на Украине. В Общественной палате Крыма такую инициативу рассматривают как «акт справедливого возмездия националистическим силам».

«Попутно мы хотим предостеречь тех людей, которые хотят трактовать эту операцию как войну. Это не война, и если появятся люди, которые будут таким образом обращать внимание других на эту ситуацию, то это будет расценено как провокация, потому что не нужно сеять панику», — отметил Александр Форманчук.

У многих крымчан есть родственники на территории Украины. Некоторые считают, что они находятся на «оккупированной, аннексированной территории». Однако это не так, добавил Александр Форманчук. Сейчас в Общественной палате Крыма работают над текстом обращения к гражданам. В поддержку спецоперации по защите Донбасса ранее высказался секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.