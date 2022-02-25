Все занятия отменены: волна «минирований» накрыла школы Симферополя

Симферополь, 25 февраля. В пятницу, 25 февраля, в несколько симферопольских школ поступили сообщения о «минировании» учебных заведений. Сначала стало известно, что письма пришли на почту городских школ №3, 9, 14. Однако позже выяснилось, что угрозы получили на почту более 20 учебных заведений.

По всем адресам сейчас работают специалисты полиции, пожарной службы, дежурит скорая помощь. В школах, куда поступили сообщения от анонимов, занятия отменены.

«В школе №3 эвакуацию младших классов провели за три минуты, а старших — за пять минут. Скорее всего, это фейк, но проверки нужно провести обязательно», — заявил врио мэра Симферополя Максим Балахонов.

Всех родителей тоже оповестили о сообщениях. Младшеклассников забирают только родственники, а старшие школьники добираются до дома самостоятельно.

Ранее ФАН сообщал, что самая серьезная волна фейковых минирований прокатилась по Крыму в середине января. Тогда анонимы «минировали» все подряд: школы почти во всех городах полуострова, гимназии, вузы, колледжи и местные администрации.