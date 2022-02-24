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Крымский мост работает в штатном режиме

Общество
Крымский мост работает в штатном режиме
pixabay.com

Симферополь, 24 февраля. Мост через Керченский пролив работает в штатном режиме, ограничений движения нет, сообщил оператор.

Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, работает в обычном режиме. Крымский мост был открыт 15 мая 2018 года.

В пресс-службе Росморречфлота 24 февраля сообщили о приостановке судоходства в Азовском море на основании предупреждения Минобороны России. Судоходство в Керченском проливе не было запрещено, пояснили в ведомстве, пишет ТАСС.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов распорядился подготовить Северо-Крымский канал к приему воды из Днепра.

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