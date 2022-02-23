Ялтинский санаторий самовольно оградил для себя забором часть леса в заповеднике

Жители Ялты в начале февраля обратили внимание, что на лесной трассе, ведущей к знаменитой Романовской дороге, вдруг появились свеженькие заборы. Зеленые решетчатые ограждения протянулись более чем на 200 метров леса. На одной из вывесок было указано, что данная территория принадлежит местному санаторию «Долоссы».

ФАН обратился за комментарием по ситуации в ФГБУ «Заповедный Крым», чтобы выяснить, на чьей территории находится забор. Как оказалось, часть забора действительно была установлена на территории заповедника. Причем самовольно.

«По факту самовольного захвата путем перекрытия металлическим ограждением (забором) части территории ГПЗ «Ялтинский горно-лесной», в отношении ГБУ РК «Санаторий Долоссы» вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении ― оно касается того участка, где забор расположен непосредственно на территории ГПЗ «Ялтинский горно-лесной» (длиной 150 метров). Таким образом, отвечая на вопрос о причине появления данных заборов, можно сказать, что ГБУ РК «Санаторий Долоссы» осуществляет работу по установке ограждений в нарушении границ землепользования», ― говорится в ответе.

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

Отметим, что статьей 7.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок.

«Для принятия мер реагирования в части, касающейся соблюдения ГБУ РК «Санаторий Долоссы» границ землепользования при устройстве забора, 11.02.2022 ФГБУ «Заповедный Крым» обратилось в Управление государственного земельного надзора РК для проведения проверки в соответствии с 71 земельного кодекса РФ <…>. Описанный инцидент самовольного захвата путем перекрытия металлическим ограждением части территории заповедника нарушает естественное развитие природных процессов, а также угрожает состоянию природных комплексов и объектов (например, препятствует движению по дорогам лесопожарного назначения)», ― подчеркнули в ФГБУ «Заповедный Крым».

С чьего разрешения санаторий установил заборы, выяснить не удалось. На все телефоны, указанные на сайте санатория, никто не отвечает. ФАН будет следить за тем, какое решение будет принято в отношении руководства санатория и будет ли демонтирован данный забор.

Ранее ФАН сообщал, что жители Ялты уже стали называть ее неофициальной столицей заборов, потому что в городе и его поселках наблюдается огромное количество ограждений, и некоторые из них достигают высоты в четыре-пять метров.