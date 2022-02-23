Помощь соотечественникам: волонтеры из Севастополя помогают жителям ЛДНР в Ростовской области

Политический блогер, журналист, председатель Молодежного совета при главе Нахимовского ВМО Иван Рева рассказал ФАН подробности деятельности группы добровольцев из Севастополя, которая прибыла в Ростовскую область для помощи эвакуированным жителям Луганской и Донецкой народных республик.
Известно, что добровольцы из города-героя разбили полевой лагерь у КПП Матвеев Курган на границе с ДНР для оказания помощи беженцам. Отряд состоит из активистов «Единой России», «Молодой гвардии», молодежки ОНФ и волонтеров «Мы вместе — Севастополь». Еще один автобус с волонтерами уже на подъезде к Ростовской области.
«Мы отправились вслед за фурой с гуманитарной помощью (собрали 25 тонн необходимого продовольствия). По приезду в область обустроили свою палатку, в которой находятся печь, спальное место и медикаменты.
Помимо волонтеров из Севастополя здесь присутствуют ребята из Таганрога и Ростова. Первые задачи выполнили. Пять человек остались на ночь и помогали беженцам дойти до автобусов и пунктов МЧС, женщинам с детьми и пожилого возраста помогали донести сумки, которых внушительное количество, спали по два часа сменами», — отметил Рева.
По его словам, в севастопольском отряде присутствуют врачи из первой и пятой городской больницы, при этом ночью женщине с гипертоническим кризисом оказали нужную помощь.
«На данный момент мы устанавливаем третью палатку и продолжаем оказывать помощь соотечественникам. Очень символично, что 23 февраля 2014 года Севастополь отмечает день народной воли. В этот день мы сделали первый шаг к миру и показали всем, что нацистские взгляды на своей территории принимать не будем. Особенно приятно в этот день помогать жителям ЛДНР, которые продолжают отстаивать свои земли и права», — заявил председатель Молодежного совета при главе Нахимовского ВМО Иван Рева.
Также по этому поводу высказался депутат Балаклавского муниципального совета Севастополя Павел Харламов. Он отметил, что на место были привезены палатки для волонтеров, медперсонал, медпункт, комната обогрева и комната матери и ребенка, все они полностью укомплектованы.
Вместе с тем первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак и член Комиссии Парламентского Собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Александр Карелин проверили работу добровольцев, помогающих эвакуирующимся из ДНР и ЛНР, поблагодарили волонтеров и поздравили с Днем защитника Отечества.
Напомним, ранее депутат Гагаринского МО Севастополя Александр Бородавченко заявил ФАН, что жители ЛДНР получат безопасность и защиту благодаря признанию независимости республик.