Помощь соотечественникам: волонтеры из Севастополя помогают жителям ЛДНР в Ростовской области

Политический блогер, журналист, председатель Молодежного совета при главе Нахимовского ВМО Иван Рева рассказал ФАН подробности деятельности группы добровольцев из Севастополя, которая прибыла в Ростовскую область для помощи эвакуированным жителям Луганской и Донецкой народных республик.

Известно, что добровольцы из города-героя разбили полевой лагерь у КПП Матвеев Курган на границе с ДНР для оказания помощи беженцам. Отряд состоит из активистов «Единой России», «Молодой гвардии», молодежки ОНФ и волонтеров «Мы вместе — Севастополь». Еще один автобус с волонтерами уже на подъезде к Ростовской области.

«Мы отправились вслед за фурой с гуманитарной помощью (собрали 25 тонн необходимого продовольствия). По приезду в область обустроили свою палатку, в которой находятся печь, спальное место и медикаменты. Помимо волонтеров из Севастополя здесь присутствуют ребята из Таганрога и Ростова. Первые задачи выполнили. Пять человек остались на ночь и помогали беженцам дойти до автобусов и пунктов МЧС, женщинам с детьми и пожилого возраста помогали донести сумки, которых внушительное количество, спали по два часа сменами», — отметил Рева.

По его словам, в севастопольском отряде присутствуют врачи из первой и пятой городской больницы, при этом ночью женщине с гипертоническим кризисом оказали нужную помощь.

«На данный момент мы устанавливаем третью палатку и продолжаем оказывать помощь соотечественникам. Очень символично, что 23 февраля 2014 года Севастополь отмечает день народной воли. В этот день мы сделали первый шаг к миру и показали всем, что нацистские взгляды на своей территории принимать не будем. Особенно приятно в этот день помогать жителям ЛДНР, которые продолжают отстаивать свои земли и права», — заявил председатель Молодежного совета при главе Нахимовского ВМО Иван Рева.

из личного архива / Александр Бородавченко

Также по этому поводу высказался депутат Балаклавского муниципального совета Севастополя Павел Харламов. Он отметил, что на место были привезены палатки для волонтеров, медперсонал, медпункт, комната обогрева и комната матери и ребенка, все они полностью укомплектованы.

Вместе с тем первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак и член Комиссии Парламентского Собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Александр Карелин проверили работу добровольцев, помогающих эвакуирующимся из ДНР и ЛНР, поблагодарили волонтеров и поздравили с Днем защитника Отечества.

Напомним, ранее депутат Гагаринского МО Севастополя Александр Бородавченко заявил ФАН, что жители ЛДНР получат безопасность и защиту благодаря признанию независимости республик.