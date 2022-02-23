Украинец: люди в Харькове, Днепропетровске и Одессе хотят домой ― в Россию



Перебравшийся в Крым одессит, бывший участник одесского «Антимайдана» Алексей Драгунов рассказал в комментарии ФАН, как он и другие украинцы оценивают принятое президентом России решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. По словам одессита, решение Владимира Путина ― это историческое, эпохальное событие.

«То, что мы сейчас чувствуем, было только в 2014 году, когда Крым вернулся в Россию. Когда мы вспомнили, что у нас есть Родина, а не вот это недоразумение под названием Украина. Мы все ждали этого восемь лет. Все, с кем я общался, радуются так же, как и я. Это общая радость за нашу Родину. Что интересно, признание независимости ЛДНР воспринимается как фактическое вхождение в состав России, хотя юридически это не так. Но каждый, с кем я говорил, в душе надеется, что придет день, когда и его регион тоже станет частью России. Например, в Одессе уже заждались и с нетерпением ждут такого же сценария. Мои знакомые в Харькове и Днепропетровске испытывают примерно такие же чувства. Все хотят домой, в Россию», ― говорит Алексей Драгунов

Федеральное агентство новостей /

По его мнению, такое решение, возможно, стоило принять еще в 2014 году, сразу после Крыма и провозглашения народных республик.

«Все это время украинские нацисты издевались над мирными жителями просто потому, что те не хотели становиться такими «патриотами», как признавшие нацистскую Украину люди. За это людей убивали и калечили. Конечно, это правильное решение — о признании ДНР и ЛНР. Тут даже мысли другой быть не может», ― выразил мнение одессит.

Пока сложно сказать, что дальше будет предпринимать Киев, но известно, что в украинскую армию призывают 36 тысяч резервистов и планируют ввести режим ЧП на 30 дней.

Ранее политолог Александр Вершинин заявил, что после признания ЛДНР могут рассчитывать на мощную поддержку России. Теперь у республик есть возможность не только получить помощь от Москвы, но и развивать свою экономику.