Лондон конкретно опоздал: почему крымским банкам не страшны новые санкции Великобритании

Директор Института экономики и управления КФУ имени В. И. Вернадского Виктор Реутов в комментарии ФАН рассказал, могут ли санкции Великобритании против банков, которые работают в Крыму, как-то повлиять на республиканскую банковскую систему, а также на работу самих банков. Кроме того, эксперт объяснил, почему это больше похоже на популистские меры, нежели реальные ограничения.

В связи с признанием Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, которые работают в Крыму: Банк «Россия», «Индустриальный Сберегательный Банк», «Генбанк», «Промсвязьбанк» и Банк «Черное море». Предполагается, что их активы будут заморожены.

«Санкции против этих банков раньше уже были введены Европейским союзом и США, например, тот же банк «Россия», который первый от этого пострадал вместе с крымскими банками, соответственно, они уже находятся под санкциями. То есть это какие-то запоздалые ограничения со стороны Лондона с точки зрения определенных последствий для этих банков, и для крымской банковской системы эффекта это иметь точно не будет. Если бы Великобритания ввела санкции против российских банков, которые работают в России, например, против Сбербанка, то, возможно, и был бы какой-то эффект, но они этого никогда не сделают. Ну а что касается Крыма, то они должны были что-то вводить, поэтому они и ввели те ограничения, которые и так по факту уже несколько лет действуют. Отмечу, что Великобритания вышла из Евросоюза, поэтому она теперь как бы повторяет старые шаги, ну и что? То есть все это на крымских банках никак не скажется, можно сказать абсолютно точно, что это популистский шаг Великобритании для ее партнеров», — сказал Виктор Реутов.

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Также эксперт объяснил, насколько в целом экономика Крыма сейчас защищена от западных санкций и есть ли тут какие-то уязвимые места. По его словам, с точки зрения вообще масштабов санкций как таковых, то против полуострова они имеют некий щадящий характер.

«По большому счету мы их не чувствуем — это с одной стороны, но если и есть какой-то от них эффект, то мы уже давно научились их обходить. Да, экономика Крыма как таковая подвержена западным санкциям, поскольку у нас есть сложности с инвестиционной активностью, с экспортом крымской продукции за рубеж, но это не столько результат именно санкций, сколько в целом развития экономики полуострова», — заявил директор Института экономики и управления КФУ имени В. И. Вернадского.

Виктор Реутов добавил, что Крым сейчас все это преодолевает: растет экспорт, несмотря ни на что, растут объемы промышленного производства, повышаются налоговые и неналоговые поступления в бюджет. Кроме того, по принятому крымскому бюджету до 2024 года снизится его дотационность, поэтому вряд ли это как-то сильно может ударить по республике.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что события вокруг Украины подтолкнули к росту цены на газ в Европе. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.