Президент России выбрал вариант мира, процветания и благополучия при признании ДНР и ЛНР

Политический блогер, журналист, председатель Молодежного совета при главе Нахимовского ВМО Иван Рева в разговоре с ФАН прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина поддержать республики Донбасса и признать независимость ДНР и ЛНР. Также он описал ситуацию, сложившуюся сегодня на Украине.

«Потеря ЛДНР Украиной вполне очевидна. Здесь не нужно быть экспертом, чтобы понять, что президент Украины является виновником всей ситуации. У него и его европейских наставников было достаточно времени, чтобы сесть за стол переговоров и действовать в рамках Минских соглашений. Зеленский выбрал путь бездействия и в итоге проиграл. Вчера Владимир Путин дал понять всему миру, что уже «накипело». За восемь лет Украина не смогла прийти к миру, а в последний месяц ужесточила ситуацию до предела. Никакому здравому человеку не понравится, когда с его соотечественниками будут обращаться подобным образом и даже не пытаться найти выход из ситуации. Президент РФ в очередной раз проявил свои лучшие качества. Он выбрал вариант мира, процветания и благополучия, с чем я и поздравляю жителей Донбасса. Точка в этом вопросе поставлена», ― сказал Иван Рева.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Кроме того, как подчеркнул политолог, начальник управления международной деятельности Крымского федерального университета Александр Мащенко, комментируя признание Россией ДНР и ЛНР, судьбы миллионов людей важнее санкций и каких-либо экономических ограничений. В пример он привел Крым, отметив, что уже восемь лет РФ находится под «драконовскими санкциями».

«Однако за это время сделано гораздо больше, чем за 23 года, на протяжении которых Крым находился в составе свободной, демократической, цивилизованной Украины», ― озвучил свое мнение эксперт.

Напомним, в конце прошлой недели из-за обострения ситуации в Донбассе власти ДНР и ЛНР начали эвакуировать из региона в Ростовскую область женщин, детей и пожилых людей. Жители Крыма, в свою очередь, начали сбор необходимых людям продуктов, одежды, бытовой техники, чтобы они могли комфортно разместиться в пунктах временного содержания.