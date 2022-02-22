Сенатор Колбин: Все другие возможности защитить от геноцида жителей Донбасса были исчерпаны

Сенатор РФ, член Комитета по обороне и безопасности СФ Федерального Собрания РФ Сергей Колбин в комментарии ФАН рассказал, почему на заседании Совета Федерации единогласно ратифицировали соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Донецкой и Луганской народными республиками.

«Решение президента Российской Федерации Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР считаю логичным, аргументированным и безальтернативным. Все другие возможности защитить от геноцида жителей Донбасса и устранить угрозы безопасности Российской Федерации, куда в моменты обострений с территории Украины залетали снаряды и направлялись диверсионные группы, были исчерпаны. «Танцы» Украины вокруг Минских соглашений, которые она не собиралась выполнять, продолжались слишком долго. При этом главы европейских государств и США, обязанные принудить киевский режим выполнять взятые на себя обязательства, шантажировали нас санкциями и снабжали оружием укрофашистов», — подчеркнул Сергей Колбин.

По его словам, подписанием договора президент послал четкий сигнал Западу, что Россия будет решительно отстаивать интересы своих граждан и сделает все возможное, чтобы мир пришел на многострадальную землю Донбасса.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москва не позволит случиться новым жертвам войны в Донбассе.