Безопасность и защиту получат жители ЛДНР благодаря признанию независимости республик

Депутат Гагаринского МО Севастополя Александр Бородавченко в комментарии ФАН рассказал, что даст признание Россией независимости ДНР и ЛНР жителям республик.

По его мнению, принятое президентом РФ Владимиром Путиным решение о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик ― это мера, необходимая для защиты соотечественников, в отношении которых украинские власти проводят политику геноцида.

«Как скажется признание ЛДНР на жителях республик? Безопасность и защита — это первоочередная задача, которая ставилась перед договорами о сотрудничестве и поддержке между РФ и народными республиками. Будут усилены оборонительные позиции, вместе с силовиками ЛДНР под совместный контроль будут взяты объекты стратегической важности и граница. Будет оказана финансовая и банковская поддержка системы ДНР и ЛНР. Развитие торгово-экономических взаимоотношений значительно улучшит положение жителей республик, появятся новые рабочие места, будет поддержан и бизнес», ― озвучивает свое мнение Александр Бородавченко.

Также, по его мнению, в центре внимания окажется и правовая помощь ― документы, выданные госорганами республик и России, также будут признаваться обеими сторонами соглашений.

«Документы будут приводиться в соответствие. Будут приняты меры для унификации законодательства, регулирующего хозяйственную деятельность, включая гражданское и налоговое законодательство, а также законодательство в области социальной защиты населения и пенсионного обеспечения. На мой взгляд, это основные направления, по которым будет оказана помощь жителям ЛДНР, сделан реальный шаг в сторону развития и безопасности республик», ― подчеркнул собеседник издания.

Ранее ФАН сообщал, что первый зампред Комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров обосновал правильность признания суверенитета республик Донбасса, независимо от санкционной мести со стороны Запада.