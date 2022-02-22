Проживающие в Крыму украинцы высказались о признании Россией независимости ЛНР и ДНР

Проживающие в Крыму украинцы рассказали корреспонденту ФАН, что они думают о признании независимости Россией Луганской и Донецкой народных республик. Также люди высказали свое мнение по поводу войны в Донбассе, которая продолжается с 2014 года.

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин и главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник подписали договор о дружбе, сотрудничестве и помощи между Россией и республиками. Также Путин поручил Министерству иностранных дел РФ провести переговоры для установления дипломатических отношений с ЛДНР. Вместе с тем, как уже заявил глава российского дипведомства Сергей Лавров, Россия гарантирует безопасность ДНР и ЛНР.

«Мы вместе с семьей переехали из Одессы в Крым еще в 2015 году, потому что поняли, что Украина — это явно не та страна, где нас всех ждет светлое будущее, и мы не ошиблись. К признанию независимости Луганской и Донецкой народных республик отношусь положительно, потому что люди и так очень долго терпели обстрелы, угрозы и унижения со стороны Украины, причем все это происходило на официальном уровне. Но любому терпению приходит конец. У Киева за восемь лет войны была возможность договориться о мире, но очевидно, что никто на Украине в этом ни тогда, ни сегодня не заинтересован. Владимир Зеленский много чего обещал, когда шел в президенты, например, что он будет договариваться с кем угодно, главное, чтобы не гибли люди. Однако, как мы все уже понимаем, его слова не стоят ни гроша. Заметьте, ведь что Петр Порошенко, что Зеленский пришли к власти со словами, что они остановят войну в Донбассе и восстановят мир на Украине, поэтому люди за них и голосовали. Это говорит только о том, что в реальности большинство украинцев хотят мира и прекращения войны, и я один из них, но нас никто не слышит и не слушает», — заявил ФАН Виталий Сидоренко.

Федеральное агентство новостей /

Вместе с тем по этому поводу высказался Андрей Б., который сегодня проживает в Симферополе. Он также отметил, что Украина в любой момент могла прекратить обстрелы ЛДНР и сесть за стол переговоров, тем более такие возможности появлялись на протяжении всего конфликта.

«Настоящая война не может длиться восемь лет, то есть она уже давно превратилась в бизнес для Украины, точнее, для ее олигархов и так называемой элиты. Но почему из-за них должны страдать все, причем без права выбора, о чем здесь вообще можно говорить? Конечно, давно нужно было остановить войну в Донбассе, но раз Украина этого не хочет, что она доказала за все это время, то, значит, ее нужно заставить это сделать, чтобы мирные люди перестали страдать — это, я думаю, самое главное», — заявил мужчина.

Кроме того, он добавил, что Украина является прекрасной страной с хорошими и добрыми людьми, которые хотят только одного — мирного неба над головой, и чтобы к власти перестали приходить временщики и западные ставленники.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что капитан первого ранга в запасе оценил украинскую угрозу для российского Крыма. Также эксперт объяснил, почему Украину уже можно считать практически членом Североатлантического альянса.