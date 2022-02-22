Одесситка назвала смелым решение президента России по отношению к ЛДНР

Жители Донбасса, России и Украины пока еще не успели оправиться от эмоций, которые они испытали, узнав о решении Владимира Путина признать независимость Луганской и Донецкой народных республик.

В комментарии ФАН одесситка Алла Коршунова, которая сегодня проживает в Крыму, рассказала, как жители города отнеслись к решению президента РФ.

«Решение, принятое президентом России, — смелый шаг, говорящий о серьезности намерений по отношению не только к гражданам ЛНР и ДНР, но и ко всем русским на территории нынешней Украины. Люди очень устали от террора украинских националистов и властей и давно ждали поддержки со стороны русского мира. Понятна радость жителей Донбасса. Они уже почти восемь лет живут в состоянии эскалации. Они надеются на окончательное завершение кризиса, пусть и тяжелым путем. Жители Одессы понимают, что такое решение обостряет взаимоотношения Украины и России. Возможны провокации и жесткие меры со стороны украинских военных и руководства страны», ― подчеркнула собеседница ФАН.

По словам женщины, сегодня и крымчане переживают за соотечественников и также опасаются провокаций на границе.

«К счастью, вооруженные силы РФ готовы к неожиданностям, и мы уверены, что нас смогут защитить в случае возможной украинско-натовской агрессии. Здесь все понимают, кто стоит за развитием эскалации», ― сказала Алла Коршунова.

При этом она подчеркнула, что в сегодняшней тяжелой ситуации, когда тысячам жителей ЛНР и ДНР приходится покидать свои дома, жители Крыма готовы оказать любую посильную помощь эвакуированным с Донбасса. Ранее ФАН рассказывал, что в проекте «Карта помощи» размещаются предложения от россиян для беженцев ― люди могут бесплатно разместиться на время в разных регионах России, в том числе в Крыму.