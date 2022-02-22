Анастасия Гридчина: У жителей ЛДНР появилась надежда на мирную жизнь благодаря защите России

Председатель Совета Региональной общественной организации «Украинская община Крыма», председатель Комиссии по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений и народной дипломатии Общественной палаты Республики Крым Анастасия Гридчина в комментарии ФАН прокомментировала решение главы России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

― Как Вы оцениваете принятое президентом решение?

― Региональная общественная организация «Украинская община Крыма» давно ждала, когда независимость республик Донбасса будет признана Россией. Мы с замиранием сердца смотрели на ту катастрофу, которая происходит в братском нам Донбассе. Люди восемь лет ждали, когда же наконец ДНР и ЛНР будут признаны. Я рада также и тому факту, что глава нашего государства Владимир Владимирович Путин потребовал от Украины незамедлительно прекратить боевые действия в Донбассе, подчеркнув, что в противном случае на совести Киева будет «вся ответственность за возможное продолжение кровопролития», а также предупредил ― в отсутствие конструктивных ответов Запада на предложения по гарантиям безопасности Москва имеет полное право «принимать ответные меры».

Будущее республик Донбасса пока не определено, однако теперь у жителей региона появилась надежда на мирную жизнь благодаря защите России.

― Как члены общины отнеслись к подобному решению, какое у них мнение на этот счет?

― В связи с тем, что решение о признании независимости республик было принято поздно вечером, еще не удалось обсудить нашей общине случившее признание независимости. Однако, когда мы ранее обсуждали обстрелы ВСУ мирного населения Донбасса, несоблюдение Украиной «режима тишины», кровопролитие и в, буквальном смысле, геноцид, то члены общины выражали поддержку народу Донбасса и, я уверена, они также подержат решение Владимира Владимировича.

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― Общались ли Вы уже с украинцами за границей? Как они восприняли эти исторические события?

― Сейчас ситуация на Украине накалена. К сожалению, информационная атака о вымышленном «нападении России» на Украину провоцирует у людей страхи. «Дров в огонь» подкидывает и сам президент Владимир Зеленский, который все годы, что он у власти, игнорировал Минские соглашения, третировал СМИ и боролся с оппозицией. Многие давно понимали, что такой исход событий неизбежен.

― Крым, как никто, понимает, что испытывают сегодня люди в Донбассе. Можно ли назвать верным решение президента в ситуации, по сути, необходимой для защиты людей?

― Как я уже говорила ранее, я абсолютно поддерживаю решение президента России. Я видела, как в ночь подписания соглашений о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик и заключении с ними договоров о дружбе, сотрудничестве и помощи, жители Донбасса радовались ― пускали салюты, пели гимн нашей страны. Я смотрела на радость людей, вспоминая нашу Крымскую весну, со слезами на глазах. Я искренне желаю этим людям мирного неба, спокойной жизни, которую они смогут получить, находясь в пуле защиты Российской Федерации!