Очевидцы заявили о гибели двух людей в полыхающей фуре в Крыму



В Сети появилось видео, как накануне поздно вечером на трассе в Ленинском районе полуострова загорелась фура. В частности, инцидент случился между селом Горностаевка и поворотом на село Новониколаевка. Грузовой транспорт ехал в сторону Феодосии и загорелся. Фура перевозила мебель и к моменту прибытия спасателей там уже почти все выгорело.

В местных соцсетях, ссылаясь на очевидцев, сообщили, что двое человек не смогли спастись из фуры и погибли. Однако многие в комментариях подвергли сомнениям подобную информацию, так как, даже судя по видео, огонь не перекинулся на кабину водителя и погибших не должно быть.

В пресс-службе МВД по Крыму прокомментировали ФАН данное сообщение. По информации ведомства, в этом инциденте пострадавших нет. На месте работали сотрудники МЧС и ГИБДД.

Ранее ФАН сообщал, что ситуация в Донбассе стала напряженнее. По последним данным, три мирных жителя погибли при взрыве автомобиля в ДНР.