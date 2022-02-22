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Очевидцы заявили о гибели двух людей в полыхающей фуре в Крыму
Происшествия
Очевидцы заявили о гибели двух людей в полыхающей фуре в Крыму
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В Сети появилось видео, как накануне поздно вечером на трассе в Ленинском районе полуострова загорелась фура. В частности, инцидент случился между селом Горностаевка и поворотом на село Новониколаевка. Грузовой транспорт ехал в сторону Феодосии и загорелся. Фура перевозила мебель и к моменту прибытия спасателей там уже почти все выгорело.

В местных соцсетях, ссылаясь на очевидцев, сообщили, что двое человек не смогли спастись из фуры и погибли. Однако многие в комментариях подвергли сомнениям подобную информацию, так как, даже судя по видео, огонь не перекинулся на кабину водителя и погибших не должно быть.

В пресс-службе МВД по Крыму прокомментировали ФАН данное сообщение. По информации ведомства, в этом инциденте пострадавших нет. На месте работали сотрудники МЧС и ГИБДД. 

Ранее ФАН сообщал, что ситуация в Донбассе стала напряженнее. По последним данным, три мирных жителя погибли при взрыве автомобиля в ДНР.

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фура крым
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