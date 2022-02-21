Кеворкян рассказал о важности формата проведения заседания Совета безопасности РФ

Известный публицист Константин Кеворкян рассказал в комментарии ФАН, что он думает о прошедшем сегодня заседании Совета безопасности Российской Федерации по поводу признания независимости Луганской и Донецкой народных республик. Вместе с тем эксперт назвал вопросы, которые стали актуальны после данного заседания.

Известно, что по итогам заседании Совета безопасности РФ большинство его членов выступили за признание независимости ЛДНР, однако окончательное решение по этому поводу принято еще не было.

«Я хотел бы обратить внимание на сам публичный формат данного заседания, поскольку это возможность показать и подробно осветить позицию каждого члена этого авторитетного органа. Избранный формат трансляции по всем каналам говорит о сути ответственности, которую берут на себя все члены Совбеза РФ в данном вопросе — это очень важный момент. Второй момент. Прозвучало две точки зрения — признать фактически немедленно независимость ЛДНР или дать все-таки несколько дней для того, чтобы наши так называемые партнеры высказали свои соображения по этому поводу и действовать уже с учетом их предложений. Первые сигналы говорят о том, что позиция Запада остается неизменной, соответственно, независимость двух республик будет признана в самое ближайшее время. Кроме того, на завтра назначено внеочередное заседание Госдумы, что тоже важно», — подчеркнул собеседник издания.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Вместе с тем он добавил, что важно понимать, какое будет содержание возможного указа президента России Владимира Путина о признании независимости ЛНР и ДНР. То есть, если это произойдет, то, например, в каких границах, поскольку границы ЛДНР проходят по административным границам Луганской и Донецкой области.

«Соответственно, с другой стороны, что мы увидим. Разорвет ли Украина дипломатические отношения с Россией, если она это сделает, то будет ли это разрыв торговых отношений, транзитных обязательств украинского государства и много других позиций, которые до сих пор тесно связывают два государства», — сказал Константин Кеворкян.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Кроме того, если предположить, что ВСУ решат вступить в военное противостояние, то насколько долго и с какой интенсивностью могут проходить эти бои, дойдут ли боевые действия только до границ республик или нет.

«Владимир Путин подчеркнул, что целью номер один является обеспечение безопасности Российской Федерации, но в границах, даже административных, Луганской и Донецкой областей, эту безопасность обеспечить невозможно. При этом министр обороны РФ Сергей Шойгу особо отметил способность Украины к созданию так называемой грязной ядерной бомбы и наличия средств ее доставки», — сказал Кеворкян.

То есть, продолжил публицист, есть три условных варианта развития событий, и какой из них будет выбран, сейчас невозможно прогнозировать, поскольку многое будет зависеть от вариантов выбора действий как российской, так и украинской стороны, а также, конечно, западного влияния в целом.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что крымчане предложили беженцам из ДНР и ЛНР пожить у них до улучшения ситуации в Донбассе.