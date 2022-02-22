И праздник, и горе: в ялтинском крокодиляриуме вылупились из яиц 80 аллигаторов

В ялтинском крокодиляриуме пополнение: там вылупились сразу 80 особей. Директор заведения Виктор Жиленко рассказал в комментарии ФАН подробности о пополнении в крокодиляриуме. Вместе с тем он сообщил о проблемах, которые возникли из-за нового законодательства, связанные с размещением крокодилов.

По его словам, вылупленные накануне крокодилы уже пересажены в другой вольер, некоторые из них поели. Он отметил, что если они в течение первых четырех дней примут пищу — будут жить дальше.

«Всего вылупились 80 особей — это вместе кайманы и миссисипские аллигаторы. Из-за их маленького размера пока еще до конца не понятно, кого больше, а кого меньше, потому что сейчас они между собой очень похожи по внешнему виду. Но буквально через неделю аллигаторы должны быстрее пойти в рост и приобрести более яркий характерный окрас. Насколько я знаю, на территории России это впервые, когда размножились миссисипские аллигаторы и каймановые крокодилы. То есть в теории для всей РФ это праздник, но только для ялтинского крокодиляриума в условиях нового законодательства это большая проблема. Дело в том, что по новому законодательству на каждого крокодила нужно иметь 10 квадратных метров жилой площади. Соответственно, только для этих крокодилов нам надо 800 квадратов оборудованной площади, что нереально. Я не знаю, что в таком случае мы с ними должны сделать, поскольку у нас нет таких площадей, не в лес же или море их выпускать. Возможно, нам поможет глава Крыма Сергей Аксенов, чтобы нам разрешили держать крокодилов в условиях нашего террариума», — отметил собеседник издания.

Жиленко добавил, что в их террариуме очень хорошие условия содержания, о чем неоднократно им заявляли биологи с разных уголков России и мира, при этом и сами крокодилы находятся не просто в хорошем или удовлетворительном состоянии, а в идеальном.

«На данный момент ялтинский крокодиляриум закрыт, сейчас мы ждем законодательной помощи. Помощники Аксенова с нами связывались и дали поручения министерству сельского хозяйства, после чего мы с их представителями провели рабочее совещание, где рассказали о ситуации, приложили к этому фотографии и другое. После этого я даже слетал в Мексику, где сделал видеозаписи того, как крокодилы живут в естественной природе. А там они живут в гораздо худших условиях, поскольку там грязная вода, кормятся они чем попало, целый день лежат практически в болоте и ждут, пока к ним не подойдет добыча и они ее съедят. Это засадные хищники, которым не нужны такие большие территории, поэтому я не понимаю, для чего это все было сделано. После министерства сельского хозяйства вопрос пошел дальше в министерство ветеринарии, где там должны были написать пояснительную записку и отправить на федеральный уровень, возможно, в Россельхознадзор. Я точно не знаю, куда это письмо пойдет, надеюсь, оно будет на рассмотрении и нам помогут в нашем вопросе», — сказал Виктор Жиленко.

Вместе с тем он отметил, что крокодилы являются великолепным обменным фондом, а тем более миссисипские аллигаторы, потому что они запрещены к вывозу с территории США, поэтому их практически больше в мире нигде нет — на всей территории России их не больше пяти особей, причем одна самка находится в Ялте и самец в Алуште. То есть они могут стать предметом для обмена с другими зоопарками экзотическими видами животных, констатировал директор ялтинского крокодиляриума.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что родившуюся в Крыму белую альпака с «черной маской» на морде назвали Стопкоронавирус.