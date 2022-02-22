Кругом ограждения: жители Ялты назвали город «неофициальной столицей заборов»

Жители Большой Ялты, да и в целом Крыма не раз высказывали возмущение тем, что вместе с новым строительством, будь то на территории муниципалитетов или на частных территориях, часто вырастают заборы немыслимых размеров. Появление длинных зеленых, коричневых профнастилов и бетонных сооружений уродует облики курортных городов и поселков, а иногда и вызывает неоднозначные вопросы о том, что же хозяева скрывают за такими гигантскими оградами.

Так, в Ялте жители города возмутились появлением столбов для дальнейшей установки заборов возле памятника Боткину по дороге в Массандровский парк. Речь шла об участке, где располагается санаторий им. Сеченова.

Prt Scr facebook.com / Елена Суровикина

Пока ФАН ждал ответ от администрации города по данному поводу, на указанном месте уже появился и сам забор. В ответе же на информационный запрос редакции говорилось, что данный участок находится в пользовании юридического лица на основании договора аренды (до 2039 года) и забор размещается по границам участка.

«Исходя из вышеуказанного, у департамента отсутствуют основания для принятия мер реагирования в порядке ст. 72. Земельного кодекса РФ […] В части, касающейся возможного нарушения природоохранного нарушения, сообщаем, что 11.02.2022 сотрудником департамента муниципального контроля администрации Ялты был осуществлен выход на земельный участок. В ходе осмотра территории факт повреждения зеленых насаждений не подтвердился», ― говорилось в ответе администрации.

Вконтакте / Сергей Ветров

Фото новенького забора опубликовали в местной группе и подняли вопрос о том, что Ялта уже откровенно превращается в неофициальную столицу заборов.

«Про столицу ― это в точку. Особенно добивают заборы вокруг многоквартирных домов. Детям приходится только по проезжей части бегать», ― написал в комментарии Сергей Редько. «Мы очень часто гуляем там, и забор появился недавно, там была дорожка в Массандровский парк. Прогулки теперь вдоль заборов», ― поделилась Ольга Орлова. «Надо сделать единый стиль ограждений с обязательной высадкой деревьев перед оградой», ― предложил Иван Тихореццкий. «Все детские площадки в заборах. «Детки в клетке» я называю такое. Автовокзал тоже в заборе. Зачем? От кого?» ― написал Денис Денисов.

В огромных заборах, ставшими некими основами для цензурного и не очень «творчества» юных дарований, и центр города. Ниже фото, сделанное на центральной улице Ялты ― Заречной. Ограждение примерно в четыре метра высотой скрывает санаторий «Энергетик», рядом находятся школа и университет. За таким забором точно никто и ничего не увидит.

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

Однако от заборов страдает не только сама Ялта, но и ее поселки. Именно такие строения будут встречать туристов и местных жителей в поселке Парковое, когда те соберутся спуститься к пляжу.

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

Особое внимание и возмущение граждан получают «тюремные заграждения», как их называют многие, вдоль пляжей от Ялты до Ливадии. Раньше любой желающий мог прогуляться пляжей и санаториев, наслаждаясь видами на море. Сегодня же людям остается гулять вдоль высоких решеток и заборов, будто они попали не ну курорт, а в гетто.Ранее крымчан шокировал шестиметровый забор, выросший у одного из особняков на ЮБК. Тогда глава городавмешалась в ситуацию. По словам мэра, власти обязали собственника в течение двух дней привести ограждение в нормативное состояние и его немного уменьшили . Согласно государственному стандарту, высота защитно-охранных ограждений не может превышать двух метров.

Коллаж / «ВКонтакте»/Янина Павленко

Ранее ФАН рассказывал о том, как вымирают села в Крыму. Сегодня на полуострове насчитываются десятки сел, где либо вообще не осталось людей, либо живет по несколько человек во все еще сохранившихся домах.