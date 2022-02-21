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Крымчане предложили беженцам из ДНР и ЛНР пожить у них до улучшения ситуации в Донбассе
Общество
Крымчане предложили беженцам из ДНР и ЛНР пожить у них до улучшения ситуации в Донбассе
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Шевченко

Жители Крыма начали регистрироваться на так называемой «Карте помощи». Там россияне из любого региона могут внести свои данные, чтобы предложить людям из Донбасса временное проживание у них. Главное ― указать, где находится жилье, сколько человек люди могут принять и контакты, как можно связаться.

В комментарии ФАН жительница Севастополя Татьяна Санникова, разместившая объявление, рассказала, почему решила предложить свое жилье для дончан и луганчан.

«Решила, потому что поставила себя на место жителей ЛНР и ДНР. Государство помогает, но люди тоже должны поддерживать и помочь», — отметила собеседница .

По ее словам, пока что никто из беженцев к ней за помощью не обращался. Всего по Крыму таких предложений пока шесть: два в Севастополе и по одному в Коктебеле, Евпатории, Керчи, поселке Урожайное. Предлагают разместиться семьям с детьми. Кто-то может принять одного-двух человек, а кто-то — аж пять-шесть.

Скорее всего, небольшое количество предложений связано с тем, что не все россияне знают о проекте, да и беженцы пока, может, не имеют доступа к Сети. К 13:00 21 февраля предложений от крымчан было три, но уже к 16:00 их число увеличилось вдвое.

Крымчане предложили беженцам из ДНР и ЛНР пожить у них до улучшения ситуации в Донбассе
Global Look Press / Svetlana Lomakina

Пока известно, что те беженцы, которые уже приехали в Крым, находятся в Керчи ― более 100 человек. В основном это бабушки и женщины с детьми. Несколько десятков из них уже успели зарегистрироваться в керченском отделении «Красного Креста». Некоторые планируют в ближайшее время встать на учет, чтобы получить статус беженца.

Ранее ФАН сообщал, что крымчане продолжают нести в пункты приема продукты питания, бытовую химию, одежду и постельные принадлежности для беженцев из ЛНР и ДНР, которые продолжают ехать в Ростовскую область, спасаясь от ухудшающейся ситуации в Донбассе.

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