Крымский военный объяснил, почему срочная служба в России длится только один год

Военный комиссар Республики Крым Юрий Лымарь рассказал, что он думает об изменении срока срочной службы с одного года до двух лет. Также он объяснил, почему в свое время было принято решение сократить срок службы призывников до 12 месяцев.

Различные социологические опросы показывают, что раньше призывники якобы только на второй год службы начинали себя чувствовать мужчинами и защитниками родины, а также понимали настоящее предназначение армии. В связи с этим в обществе сейчас ведутся споры о том, нужно ли увеличивать срок военной срочной службы или нет, передает ФАН.

«Я уже давно проходил службу по призыву два года, отслужил от приказа до приказа, уволился и только после этого через два месяца поступил в военное училище. Я сам проходил эту службу и на себе ее испытал. В советское время, когда было два года службы, я, наверное, половину времени проводил на каких-то хозяйственных работах, находился в различных нарядах по столовой, также мы постоянно что-то красили, белили, канавы рыли, в колхоз нас отправляли оказывать помощь. Но на сегодняшний день у нас изменилось самое главное — отношение нашего государства и руководителей к военной службе. И подход, и требовательность от руководства Вооруженных сил, от командования воинских частей, чтобы военнослужащие занимались в основном только боевой подготовкой, что и позволило сократить срок службы до года», — подчеркнул военный комиссар Республики Крым.

Пресс-служба Западного военного округа /

По его словам, сейчас солдат, который призывается, в наряд по столовой уже не ходит. Вместо этого у него сейчас шведский стол: трехразовое питание, три разных блюда, из которых он может выбрать то, что ему нравится. Также организован досуг и боевая учеба с такой интенсивностью, что срочник за год успевает выполнить все то, что раньше делалось за два года.

«Иногда и за два года ничего не делалось, поскольку некоторые проходили службу так, что солдат где-нибудь просидит откомандированным в колхоз или где-нибудь на хоздворе. Но сейчас у нас нет подсобных хозяйств, поскольку все это было ликвидировано. На данный момент у нас только боевые подразделения и подразделения обеспечения, которые заточены на боевую учебу», — сказал Юрий Лымарь на пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Вместе с тем он добавил, что сейчас изменилось отношение руководства министерства обороны к командному составу, повысился спрос к офицерам, что тоже очень важно в военной службе, поскольку от них многое зависит. Лымарь признался, что он пошел дальше учиться военному делу благодаря правильным воспитателям-офицерам и командирам, которые всегда справедливо относились к солдатам.

При этом сейчас спрос на военную службу очень серьезный, а абитуриенты, поступающие в училища, проходят психологический отбор, то есть все происходит на высшем уровне, констатировал военный комиссар. Это говорит о том, что нет никакой необходимости возвращаться к более долгому сроку службы, нежели есть сейчас.

Ранее ФАН сообщал, что крымчане начали массово собирать гумпомощь для жителей ДНР и ЛНР. Известно, что на территории республики уже открыто порядка ста пунктов приема гуманитарной помощи.