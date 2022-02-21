Пункты приема гумпомощи в Крыму забиты продуктами и бытовой химией для жителей ЛДНР

Крымчане продолжают нести в пункты приема продукты питания, бытовую химию, одежду и постельные принадлежности для беженцев из ЛНР и ДНР, которые продолжают ехать в Ростовскую область, спасаясь от ухудшающейся ситуации у них дома в Донбассе.

С конца прошлой недели в крымских городах начали вести сбор необходимых вещей и продуктов для людей. Пункты размещаются в общественных приемных партии «Единая Россия» и волонтерских штабах. Первый груз уже отправлен из Керчи, однако значительная доставка планируется сегодня вечером, когда из всех муниципалитетов прибудут собранные вещи в Симферополь.

Пресс-служба КРО «ЕР» /

Сейчас, как передает корреспондент ФАН, в городе на основном пункте сбора начали формировать первую партию гуманитарной помощи для беженцев. Планируется, что вечером из крымской столицы выдвинется фура в 20 тонн с бытовой техникой, продуктами и вещами. Однако это не означает, что сбор вещей сегодня закончится, собирать их будут и далее, пока не станет ясно, что помощь собрана в достаточном объеме и люди больше не будут в ней нуждаться.

Как рассказала педагог-организатор специальной коррекционной школы Светлана Саркисян на пункте сбора помощи в Ялте, многие родители, педагоги и ученики решили собрать гуманитарную помощь для беженцев.

«На пункт сбора привезли продукты питания, постельное белье, бытовую химию. Делаем это для того, чтобы как-то поддержать людей, которые остались без крова, без дома, без работы, без родных. Я так думаю, что в Ялте это будет не первая акция, и будет продолжение. Спасибо большое всем, кто откликнулся на призыв о помощи», ― сказала педагог.

Pr Scr / Пресс-служба КРО «ЕР»

Ранее ФАН рассказывал, что в некоторых городах уже начали формировать группы волонтеров, которые поедут в Ростовскую область помогать людям в пунктах временного размещения.