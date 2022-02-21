«Мы обязаны помочь»: крымчане начали массово собирать гумпомощь для жителей ДНР и ЛНР



В крымских городах вовсю идет сбор гуманитарной помощь для жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые в эти дни приезжают в Ростовскую и другие ближайшие к границе регионы России.

Как сообщает корреспондент ФАН, сбор необходимых людям вещей, предметов гигиены, одежды, бытовой техники и продуктов питания идет во всех муниципалитетах республики ― всего открыто порядка ста пунктов приема гумпомощи.

Уже сегодня днем из всех пунктов сбора грузовики отвезут необходимые вещи на сортировку и доупаковку в Симферополь и далее направятся в Ростов-на-Дону.

Причем из Керчи первая машина с гуманитарным грузом для эвакуированных из ДНР и ЛНР в места временного размещения эвакуированных уже отправлена. Это собранная в течение вчерашнего дня и сегодняшнего утра помощь.

пресс-служба администрации Симферополя /

Депутат Гагаринского МО Севастополя Александр Бородавченко в комментарии ФАН рассказал, что в городе-герое сбор помощи начался еще на прошлой неделе.

«Сейчас идет сбор гуманитарной помощи на овощебазе в Севастополе. Собираем бытовую технику ― микроволновые печи, удлинители, также идет сбор продуктов питания ― сухпайки, детское питание. На призыв помочь отреагировали все ― и чиновники, и предприниматели, и обычные граждане. Сегодня вечеров в Ростов-на-Дону из Севастополя отправляется сводный отряд из 30 человек. Волонтеры будут оказывать помощь беженцам в пунктах размещения. Среди них есть медики, психологи и юристы, которые смогут оказывать разностороннюю помощь людям», ― сказал Александр Бородавченко.

Как сообщает корреспондент ФАН из Ялты, там к утру 21 февраля так же собрали много необходимых вещей ― предметы гигиены, воду, продукты, памперсы для детей, бытовую технику и постельные принадлежности.

«Наблюдать за происходящим просто страшно. Люди вынуждены уже восемь лет бояться за свою жизнь, а теперь вообще бежать из страны, потому что в любой момент к ним домой может что-то прилететь или газопровод взорвут, или воду перекроют. Прекрасно понимаем людей из Донбасса, что им приходится терпеть в условиях, когда Украина им просто перекрывает кислород. И еще очень горжусь россиянами, что беженцев начали принимать, размещать и приняли такие меры очень быстро. Мы обязаны помочь им, потому что это наши русские люди», ― рассказала нам ялтинка Елена, которая принесла гуманитарную помощь на пункт приема.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Известно, что в Крым к 21 февраля прибыли 32 человека из ЛДНР. Пока они находятся в Керчи у своих знакомых и родственников. Всего по данным на 08:00 границу России пересекли более 53 000 человек.

Ранее ФАН сообщал, что по данным министерства госбезопасности ДНР, группа диверсантов ВСУ проникла на территорию республики и вступила в бой с военнослужащими Народной милиции.